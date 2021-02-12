Tokat'ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 5 katlı apartmanın ardiyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yoğun duman sebebiyle binadan çıkamayan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Gündoğdu Mahallesi, Fatih Caddesi´ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Zemin kattaki ardiyeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman sebebiyle apartmanda yaşayanlar kendilerini balkonlara attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Apartmanın ardiyesinde başlayan yangın ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında binadaki dairelerden birinde bulunan Yılmaz Atik, evden çıkarken duman yüzünden önünü göremediğini, asansörü bularak binadan çıktığını söyledi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-02-12 18:01:24



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