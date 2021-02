AK Parti'li Zengin: Türkiye demokrasisi, sivillerin inşa ettiği anayasayı hak ediyor

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Türkiye demokrasisi, artık geldiği noktada, her adımıyla sivillerin inşa ettiği bir anayasayı hak ediyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, çeşitli ziyaretler için memleketi Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti'li Zengin, MYK'da da gündeme geldiğini söyledi. Sivil anayasa vurgusu yapan Zengin, "Bu konu ilk defa bizim MYK'mızda gündeme geldi. Sayın Adalet Bakanı'mız reform paketi ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı bize. Bu sunum sonrasında bütün bakanlıklılarımızla görüşerek yaklaşık 2 bin saatlik bir çalışmanın neticesinde hazırlanmıştı ve nihayetinde tabi ki siyaset yapan herkesin Türkiye'de en büyük hayali gerçek manada sivil bir anayasa yapmaktır. O toplantılarda çıkan neticelerden bir tanesi bu reform paketini muhakkak ki sivil bir anayasa ile taçlandırmanın da bize bir vebal olduğu. Türkiye demokrasisi için yapabileceğimiz en iyi işlerden bir tanesi tüm bu reformların içerisinde sivil bir anayasa yapmak olduğu o toplantının neticesinde ortaya çıktı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu kamuoyu ile paylaştı. Ben şunu görüyorum ki özellikle Türkiye'de hukukla adaletle siyasetle bugüne kadar iştirak eden ve Türkiye için gerçek manada ileri bir demokrasiyi çıta olarak gören insanlar için sivil bir anayasanın fevkalade önemli bir anlamı var. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde sivil anayasayı önceleyerek yaptık. Daha önce birçok kez bu anayasa değişti. 82 anayasası, bu manada geldiğimiz noktada Türkiye için fevkalade iyi olduğunu her birimiz görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken anayasa değişikliği yaptıklarını söyleyen AK Parti'li Zengin, "Fakat her şeye rağmen bütüncül manada, tamamen hazırlanma sürecinden felsefesine kadar Türkiye demokrasisi, artık geldiği noktada her şeyiyle inşaat sürecindeki her adımıyla sivillerin inşa ettiği bir anayasayı hak ediyor. O yüzden bu çok önemli. Muhalefet Genel Kurul'da farkındaysanız bir uydurma tez diyeceğim. Güçlendirilmiş parlamenter tez üzerinden bir anayasa tartışması açmaya çalışıyor. Fakat bunu biraz gizli kapaklı yapıyor. Soruyorsunuz muhalefet vekillerine, bir kısmı kabul ediyor. Anayasa çalışması yaptığını bir kısmı kabul etmiyor. Oysa biz Türkiye'de hiçbir sınırlama, hiçbir engel olmadan, bütün siyasi partilerin katılabileceği ve her aşaması Türkiye kamuoyunun önünde cereyan eden bir anayasa hazırlamak istiyoruz. Bu manada 2023'e giderken bu hazırlıkların Türkiye için çok önemli olduğu düşünüyorum" dedi. DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-02-13 14:03:40



