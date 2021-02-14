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47 yıllık evliliklerinde sadece bir kez '14 Şubat'ı kutladılar

DHA

47 yıllık evliliklerinde sadece bir kez '14 Şubat'ı kutladılar


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 47 yıllık evli Muzaffer (71) ve Menşure Bakan (62), uzun süreli birlikteliğin sırrının sevgi ve saygı olduğunu söyledi. Menşure Bakan, 47 yıllık evlilikleri süresince sadece bir kez Sevgililer Günü'nde eşinin kendisine gül getirdiğini söyledi.
Kent merkezinde yaşayan evli 3 çocuk ve 6 torun sahibi MuzafferMenşure Bakan çifti, evliliklerinde 47 yılı geride bıraktı. Evliliklerindeki sırrın sevgi ve saygı olduğunu söyleyen Menşure Bakan, eşiyle 47 yıllık evlilikleri süresince hiç sevgililer günü kutlamadıklarını söyledi. Bakan, eşinin sadece 1 kez kendisine gül getirdiğini ifade etti.
BEŞİĞİNİ SALLADIĞI KIZ İLE EVLENDİ
Eşiyle uzaktan akraba oldukları söyleyen Muzaffer Bakan, "Bizim köylerimiz birbirine çok yakın idi. Benim halam bunların geliniydi. Ben de çocukken oraya giderdim. Halam başlardı 'Bu kızı sana alacağız' diye. Bu benden epey ufak. Bunun beşiğini sallardım ben, ağlardı. 'Bunu sana alacağız derlerdi' toplumun içinde. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisiymiş, neticesinde evlendik. O zamanlar kafana göre hareket edemiyordun. Annemiz ve babamız ne derse o olacak. Ben de askere gittim geldim, ondan sonra evlendik. Çok mutluyuz. Çiçek olayı ise Sevgililer Günü, komşumuzun bahçesindeydik. Orada biraz vakit geçirdik. Baktım orada iyi güller var. Bir tane de hanımıma götüreyim istedim. Eve geldim. Çocuklar aldılar, kokluyorlar. Baktım koparacaklar, 'Bırakın onu ninenize getirdim. 'Bugün Sevgililer Günü' dedim. Hanım da biraz şaşırdı. Bizim bir defa Sevgililer Günümüz oldu o zaman" dedi.
'SEVGİLİLER GÜNÜMÜ BİR KEZ KUTLADI'
Evliliklerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Menşure Bakan ise "Ben doğduğum zaman 'Bu kızı sana alalım' derlermiş. Beşik kertmesi gibi yani. Ben beşikte iken beni severmiş. Büyüklerimiz bu kızı sana alacağız dediklerinde, 'Ben istemiyorum' dermiş. Ondan sonra askere gitti, geldi. Bize istemeye geldiler. Ben tanıyordum. Babalar verdikten sonra kimse karışamıyor. Sesini çıkaramazsın yani. Öyle evlenerek bu zamanlara geldik. 47 yıllık evliyiz. Çocuğuz, çoluğumuz büyüdü, çok şükür. Gençlere tavsiyem sabırlı olsunlar. Sevgi ve saygıyı hiç kaybetmesinler. Sevgi ve saygı biterse o iş de biter. Sabır etsinler. Bir kere gül alıp gelmişti. Bu zamana kader sadece bir sefer aldı. Onu da başkasının bahçesinden almış" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-02-14 08:16:39

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