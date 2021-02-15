Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açtı.
Kentte hava sıcaklığının son dönemde yükselmesiyle baharın müjdecisi olarak tanımlanan badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar çıktığı kent merkezi Kaşıkçıbağları Mahallesi'ndeki ağaçlar pembe çiçeklere büründü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-02-15 14:24:20
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