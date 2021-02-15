Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açtı.

Kentte hava sıcaklığının son dönemde yükselmesiyle baharın müjdecisi olarak tanımlanan badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar çıktığı kent merkezi Kaşıkçıbağları Mahallesi'ndeki ağaçlar pembe çiçeklere büründü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-02-15 14:24:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.