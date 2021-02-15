Dünya Şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 32. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta anıldı.

Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hüseyin Akbaş’ın özgeçmişinin okunduğu anma programda konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından merhum güreşçi Hüseyin Akbaş’ın kabri başında Kur'anı Kerim okunarak dua edildi.

Anma törenine Almus Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ile merhum Hüseyin Akbaşın aile fertleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.