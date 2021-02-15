Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çekerek-Zile Karayolu'nda meydana geldi. Baturay Mutlu (19) yönetimindeki 60 EC 309 plakalı otomobil, Marayün mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürcü Batuhan Mutlu ile Muhammed Göktuğ Karaaslan (18), Muhammet Kağan Durmuş (20) ve Çetin Eren Çekiç (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2021-02-15 20:23:00
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