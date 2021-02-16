Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeni ile il genelinde yüz yüze eğitim veren okullar bugün tatil edildi.

Tokat'ta dün gece başlayan kar yağışı, sabah kenti etkisi altına aldı. Etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Tokat Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ağır tonajlı araçların seyrine izin verilmedi. Karayolunda oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurularak zincir kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerledi.

OKULLAR TATİL

Öte yandan dün köy okullarında başlatılan yüz yüze eğitime ise kar yağışı nedeni ile 1 gün ara verildi. İl merkezi ve ilçelerdeki köy okullarında bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-02-16 09:13:08



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