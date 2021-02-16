Tokat’ta ulaşıma kar engeli

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Tokat’ta kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Tokat’ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölge trafik ekipleri TokatSivas karayolu Çamlıbel tepesinde uygulama yaptı. Ekipler ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Kar lastiği olan ve zincir takan araç sürücülerinin geçişine izin verildi. Öte yandan Tokat'ta 96 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarına başladı.

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