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AK Parti'li Zengin: Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa sürede tamamlayacağız

DHA

AK Parti'li Zengin: Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa sürede tamamlayacağız


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifinin kısa sürede çıkacağını belirterek, "Türkiye'de ilk defa hayvanlar artık mal olarak görülmekten çıkacak, hukuken canlı olarak telakki edilecek" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Tokat ziyaretinde, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Hayvan hakları ile ilgili yasa teklifinin Türkiye'de yapılan en önemli çalışmalardan biri olduğunu söyleyen Zengin, "Bizim Meclis'te siyasi partilerin daha evvel yaptığımız araştırma komisyonunda ortak kanaatini alarak büyük hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma. Hakikaten sonuna geldi. Son günlerde kamuoyunda çıkmadı, çıkmayacak gibi tartışmaların olduğunu görüyorum. Bunu buradan açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum. Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Zaten biz Meclis'teki çalışmalarımızı yaptık. Karar vermemiz gereken birkaç başlık kaldı. Bu konuda ben hayvanseverlere az sabır, diyorum" dedi. 
'HAYVANSEVERLER DE SON DERECE MEMNUN OLACAK'
Yasanın önemli eksikliği gidereceğini kaydeden Zengin, "Bu kanunla birlikte Türkiye'de ilk defa hayvanlar artık bir mal olarak görülmekten çıkacak, hukuken bir canlı olarak telakki edilecek. Hayvanları eziyet ederek kasten öldürmek, eziyet etmek, işkence etmek suç haline gelecek. Bu manada bunu yaparken de buradaki kriter tabi insanlarla alakalı işlenen suçlar var. Onlarla ilgili ne yapıyorsak, bunlara bakarak kıyas usulü ile hazırlamaya gayret ettik. Kamuoyu ile ben pek çok maddesini zaten paylaştım. Çok kısa bir süre içinde insanlarımız zaten kanun teklifinin tamamını Meclis'e sunduğumuzda görecekler. Bu manada ben hayvanseverlerin de son derece memnun olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu. 
'ARZUMUZ, HAYVANLARIMIZ İYİ ŞARTLARDA YAŞASIN'
Türkiye'de hızlı artan hayvan popülasyonu olduğunu belirten AK Parti'li Zengin, şöyle konuştu:
"Bu manada özellikle kısırlaştırmanın muhakkak çok önem arz ettiği, hayvanların tedavi edildiği, barınma şartlarının iyi hale getirildiği, bunların da bu işlerinde belediyelerin asli sorumlukları arasına girdiği çok önemli bir kanundan bahsediyoruz. Ben şunu hayvanseverlerden rica ediyorum. Bu konuyla alakalı gayretleri, iyi niyetleri lütfen bu manada bu kanunu destekleyecek şekilde değerlendirsinler. Buradaki bütün arzumuz, hayvanlarımız iyi şartlarda yaşasın ve bir taraftan da hayvanseverlerin bu kadar yıldır korumak için uğraştıkları, gayret gösterdikleri şeyler hayata geçme imkanı bulsun. Burada iyi niyetlerin korunmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-02-16 10:43:02

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