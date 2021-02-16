Tokat'ta 36 parça tarihi eser ele geçirildi

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Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 36 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Erbaa ve Zile ilçelerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan A.A, A,Y, M.Y, S.C, Y.P ve Y.Y isimli 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri şahısların ev ve araçlarında yaptıkları aramada 30 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet el yazması Kur’anı kerim, 1 adet kolye olmak üzere toplam 36 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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