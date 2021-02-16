Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil (2)



TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat´ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Tokat il genelinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitimöğretime 1 gün ara verilmiş olup, eğitimöğretim uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-16 23:11:33



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