Tokat’ta yüz yüze eğitime kar tatili

Tokat il genelinde kar ve buzlanma nedeni ile yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitimöğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi Açıklamada, eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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