Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ve köylerinde kar yağışının etkili olmasından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan, yaban hayvanları için Erbaa Esnaf ve Sanatkârlar odası yerel esnafında desteği ile doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Esnaf Sanatkârlar odası başkanı Eray Koral "Şu an Erbaa’nın birçok köyü karla kaplı olduğu için yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. İlçemiz esnafları ile Boğalı ve Sakarat yaylasında böyle bir yemleme çalışması yaptık. Böylelikle insanlara bazı mesajlar vermeyi amaçlıyor ve alanlara buğday, mısır, ekmek ve et bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının korunması için elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da karlı kış günlerinde özellikle kuşların yemlenmesi açısından göreve davet ediyorum. Buradan bize destek olan esnaflarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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