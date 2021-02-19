Pandemi dönemini avantaja çeviren 17 öğrenci kitap yazdı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2'nci sınıf öğrencileri, Covid19 sürecinde hikaye kitabı yazdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2B sınıfında eğitim gören 17 öğrenci, pandemi sürecini avantaja çevirdi. Öğrenciler, Sınıf Öğretmeni Yasemin Duran Çam öncülüğünde kitap yazdılar. Öğretmenlerinin seçtiği iki kelimeden yola çıkan öğrenciler, birbirlerinin yazdığı hikayeyi devam ettirdi. 17 öğrencinin kaleme aldığı yazılar, öğretmenleri tarafından düzenlenerek kitap haline getirildi. Öğrencilerin 'Tavşan Tosbikin Maceraları' ismini verdileri kitaptan bin adet bastırıldı. Kitaplar, il genelindeki okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hediye edildi.

Sınıf Öğretmeni Yasemin Duran Çam, pandemi sürecinde evlerinde sıkılan çocukların zamanlarını değerlendirmelerini istediğini belirterek, “Çocuklara güzel bir anı, kalplerinde bir hatıra bırakmak istedim. Böylece kitap serüvenimiz başlamış oldu. Normalde bu kitap işine ticaret amacıyla başlamamıştık, tamamen anı olarak başlamıştık. Ama kitabımıza sahip çıktılar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bin adet bastırarak il genelindeki okullara dağıtma kararı aldı. Bu da beni çok ama çok gururlandırdı. Öğrencilerim adına, kendi adıma, okulum adıma çok gururluyum” dedi.

Öğrenciler ise kitap yazdıkları için sevinçli olduklarını dile getirdiler.

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