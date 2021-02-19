Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

İHA

Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler sırasında kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarını korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Randevu sistemiyle hizmet verilmesi, aynı anda yan yana oturan iki müşteri kabul edilmemesi, işyeri personelinin maske kullanımı, müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin temizlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, korona virüs salgınına karşı denetim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirterek, “Korona virüs salgını sebebiyle hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz esnaflarımızın kurallara uyup uymadıklarını denetliyor, eksik gördükleri konularda uyarılarını yapıyorlar. Erbaalı hemşehrilerimizin sağlığını korumak için gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Halk sağlığını korumak için denetimlere devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi dönemini avantaja çeviren 17 öğrenci kitap yazdı
YEREL HABERLER Pandemi dönemini avantaja çeviren 17 öğrenci kitap ...
Engelli oğlu için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Engelli oğlu için istedi, polis doğum günü sürprizi ...
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk
YEREL HABERLER Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet; Tokat yağlısı
YEREL HABERLER Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet; ...
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çiftçiden zirai dona karşı sıra dışı önlem
YEREL HABERLER Çiftçiden zirai dona karşı sıra dışı önlem
Tokat'ta termometreler eksi 26'yı gösterdi
YEREL HABERLER Tokat'ta termometreler eksi 26'yı gösterdi
Tokat’ta yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Tokat’ta yüz yüze eğitime kar engeli
Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yaptı
YEREL HABERLER Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta ...
Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti
Yalancı bahar meyve ağaçlarını vurdu
YEREL HABERLER Yalancı bahar meyve ağaçlarını vurdu
Camını taşla kırdığı kuyumcudan altınları çaldı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Camını taşla kırdığı kuyumcudan altınları çaldı, o ...
Kuyumcuya camı kırarak girdi, soğukkanlılığı ile dikkat çeki
YEREL HABERLER Kuyumcuya camı kırarak girdi, soğukkanlılığı ile ...
Traktör tekeri ile kayak keyfi
YEREL HABERLER Traktör tekeri ile kayak keyfi
Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
YEREL HABERLER Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve ...
Soğuk havada sıcak uygulama
YEREL HABERLER Soğuk havada sıcak uygulama
Rüyada korkutma rivayeti ile türbenin etrafı orman oldu
YEREL HABERLER Rüyada korkutma rivayeti ile türbenin etrafı orman ...