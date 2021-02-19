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CHP'yi terör örgütü sempatizanlarına kucak açmakla suçladı, AK Parti'ye geçti CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti

İHA

CHP'yi terör örgütü sempatizanlarına kucak açmakla suçladı, AK Parti'ye geçti CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti

AK Parti Tokat Gençlik Kolları kongresinde eski Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek, AK Parti’ye geçti. Alpay, "Bunun tek ve yegane sebebi terör örgütü sevicilerine kucak açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ülkede yeterliliği göstermediğini farkına vardım" dedi.

AK Parti, Tokat Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk tek listeyle girdiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongrede konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine değinerek, “Gara’da gördünüz yapılanları. 1990, 1993 doğumlu gencecik çocuklarımız 13 gencimiz, hain PKK tarafından alındı götürüldü. Ve alınlarından vurularak şehit edildiler. Tüm bunlar olduktan sonra, Mecliste gördüğümüz tablo, bunları bir masumlaştırma hakkı var mı? PKK'yı bir masumlaştırmak, olanın biteni hükümete, cumhurbaşkanımıza yıkma hali. Yani faili gizlemeye dair muazzam bir ittifak var, Türkiye’de. FETÖ'cü, PKK'lısı, CHP'lisi, HDP'lisi toplaşmışlar, hep beraber işte tek bir hazin vaka bile Türkiye'deki resmi görmek için çok etkileyici düşünüyorum. Bütün bunlara baktığımızda da değerli kardeşlerim, şehit olanların size çok daha ağır bir sorumluluk bıraktığını düşünüyorum. Beni hatırlayın diyorlar yani. Bana neler yapıldığını unutmayın. Bölünmeyin, birlik olup, beraberlik olun, kardeşliğinizi koruyun. Hayatın gençliğin kıymetini bilerek geleceğe hazırlanın. Vatanın sarıl sarmalayın, birincisi bu manada. Ve bu ülkede olan biten her şeyden kendinize bir pay çıkarın diyorlar bence. Ben öyle anlıyorum. O sebeple kardeşlerimize tekrar rahmet diliyorum. Fatihalar da inşallah onları yad edelim” dedi.

CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti
Konuşmalarının ardından kongrede, eski Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Alpay'a parti rozetini, AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcı Sümeyye Bozkurt taktı. Rabia işareti yaparak basın mensuplarına poz veren Alpay, açıklamalarda bulundu. İzmir Menemen'de canını feda eden Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının hakkını vermek için AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Alpay, ''Bunun tek ve yegane sebebi terör örgütü sevicilerine kucak açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ülkede yeterliliği göstermediğini farkına vardım. Ve bugün Sezgin Tanrıkulu'nun, Canan Kaftancıoğulları'nın, Pervin Buldan gibi isimlere yandaş oldukları gördüğümden dolayı 11 yıllık lise komisyon başkanlığından, İl Gençlik Kolları Başkanlığına ve Gençlik Kolları Kurultay Delegeliğine kadar gelmiş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçmemin esas sebebi ise 15 Temmuz'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milli ve bekası için Sayın Cumhurbaşkanımızın başta FETÖ olmak üzere PKK ve PYD'ye karşı uygulamış olduğu, onların kökünü kazımasından dolayı ve ona bir arkadaş, yol arkadaşı olmak için bugün AK Parti'ye geçiyorum. Devletime ve milletimi seviyorum ve her zaman da onların yanında olacağım'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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