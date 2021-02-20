Tokat'ta 7 dükkanı kullanılamaz hale getiren yangının hasarı gündüz görüntülendi



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, gece Meydan Çarşısı'ndaki kuru yemişçide çıkan ve 6 iş yerine daha sıçrayan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 7 iş yerinin hasar gördüğü yangında, 4 dükkan sahibinin zararının büyük olduğu belirtildi. Yangının hasarı ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda bulunan Meydan Çarşısı'ndaki Mehmet Duran'a ait kuru yemişçide, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, 6 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 7 iş yeri hasar görürken, 4 dükkan sahibinin zararının büyük olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, yangının hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı.

'KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Yangının çıktığı kuru yemişçinin sahibi Mehmet Duran, "Gece olmuş, bize de haber verdiler. Kaybımız çok büyük. Kaybımızla alakalı rakam veremeyiz. Depo vardı, üst kat dükkan doluydu. Bir de ramazan ayı yaklaştığı için ona da bir hazırlığımız vardı. O da gitti elden. Zarar olarak miktar büyük. Bir de sektör kuru yemiş üzerine ha sarraf ha biz, fark etmiyor. Kategori aynı seviyede. Meblağ bazında çok yüksek" dedi.

Yangında dükkanı hasar gören diğer kuru yemişçi Bayram Ali Kahraman ise "Sabah olay yeri ekipleri geldi, inceleme yapıyorlar. Şu anda 4 iş yerinde büyük hasar var. Diğer komşulara da itfaiye girdiği için tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu. Parayla alakalı kimse bir şey diyemez. Herkes geleceğini yatırdı. Veren Allah, alan Allah. İnşallah dükkanımızın kapısını tekrar açmak nasip olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-02-20 11:31:24



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