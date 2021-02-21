Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor

DHA

Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde, Nazif Karakoç (55) bahçesine gelen fareyi kendi elleriyle bisküvi ile besliyor. Karakoç'un fareye bisküvi yedirirken çekip, paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Başçiftlik ilçesinde yaşan evli ve 3 çocuk babası doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesine gelen fareyi bisküvi ile besledi.Karakoç, 'Boncuk' ismini verdiği fareye kendi elleriyle bisküvi yedirirken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.
Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Karakoç, "Benim bahçemde yazları her türlü hayvanı bulmak mümkün. Yılanlarım, yeşil kertenkelelerim, farelerim var. Çeşit çeşit kuşlarım var. Geceleri buraya kurtlar, tilkiler geliyor. Onlara yiyecek bırakıyorum. Özellikle 3-4 yıldır benim bir farem var.  İsmini 'Boncuk' verdiğim, o da burada arılarımın içerisinde, burada doğal bal yetiştiriyorum. Fare burada geziyor.  Ben bir doğacı olarak onlara hiçbir zarar vermiyorum. Onlarla artık anlaşıyorum. Onları besliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-02-21 15:54:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'taki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu; kazalar kamerada
YEREL HABERLER Tokat'taki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu; ...
Esnafın eşini kıskandıran hobisi Hobisi aşka dönüşen Kadir Ekinci, vaktinin büyük kısmını motosikletleriyle geçiriyor
YEREL HABERLER Esnafın eşini kıskandıran hobisi Hobisi aşka dönüşen ...
Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları
YEREL HABERLER Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları
Karla kaplı otomobiller gülümsetti
YEREL HABERLER Karla kaplı otomobiller gülümsetti
Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada
YEREL HABERLER Tokatlıların 'kar' eğlencesi sosyal medyada
Tokat'ta 7 dükkanı kullanılamaz hale getiren yangının hasarı gündüz görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ta 7 dükkanı kullanılamaz hale getiren yangının ...
Gençlerden camilere dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Gençlerden camilere dezenfektan desteği
Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hasar tespit çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hasar tespit ...
Tokat'ta kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, 6 iş yerine daha sıçradı
YEREL HABERLER Tokat'ta kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, 6 iş ...
Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri yandı
YEREL HABERLER Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri yandı
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK ...
CHP'yi terör örgütü sempatizanlarına kucak açmakla suçladı, AK Parti'ye geçti CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti
YEREL HABERLER CHP'yi terör örgütü sempatizanlarına kucak açmakla ...
AK Parti'li Zengin: Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir
YEREL HABERLER AK Parti'li Zengin: Kim benim ifade özgürlüğümün ...
Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs ...
Pandemi dönemini avantaja çeviren 17 öğrenci kitap yazdı
YEREL HABERLER Pandemi dönemini avantaja çeviren 17 öğrenci kitap ...
Engelli oğlu için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Engelli oğlu için istedi, polis doğum günü sürprizi ...
Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Polisten engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü
Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk
YEREL HABERLER Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet; Tokat yağlısı
YEREL HABERLER Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet; ...