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AK Parti'li Zengin'e memleketi Tokat'tan destek

DHA

AK Parti'li Zengin'e memleketi Tokat'tan destek


Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e destek verdi.
AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, parti binasında düzenledikleri basın toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e yönelik eleştirilere cevap verdi.
Toplantıda konuşan İl Başkanı Cüneyt Aldemir, ''Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin ve eski Bakan Berat Albayrak ile ilgili oluşan suni gündem, ana muhalefet başta olmak üzere, kaynağı nereden geldiği belli olmayan odaklarca üretilen yalan ve iftiradan başka bir değeri olmayan akıl tutulmasından ibarettir. Bunlar bizi, ülkemize olan aşkımızdan uzaklaştıramamış ve uzaklaştıramayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendinin, milletin meclisinde söylemiş olduğu her bir söz, bu ülkenin mazlum, masum tüm insanlarının sözleridir" dedi.
'GRUP BAŞKANVEKİLİMİZİN YANINDAYIZ'
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Bizim olmazsa olmaz ilkelerimiz var. Bunlar ahlak, iyi insan olma, bir şey yaparken başka bir insanın kişisel haklarına herhangi bir şekilde helal getirmemek gibi bazı özverilerimizin olması gerekiyor. İnandığımız, inanç gereği olması gerekiyor. Hem de yapmış olduğumuz iş gereği bunun böyle olması gerekiyor. Ama bugün baktığımızda, Tokat´ın ve Türkiye´nin değeri olan Milletvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, çirkin, ahlaksız, hiçbir kimsenin tasvir edemeyeceği birtakım söylemlerle bugün birtakım güruh, azgın bir güruh birtakım saldırılar gerçekleştiriyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hem buradaki biz Tokatlılar hem de bütün AK Parti camiası olarak değerli Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün bu yapılanlara ve saldırılara diyorum ki; bir Tokat yeter inşallah. Gerekli soruşturmalar da açılmış bulunmaktadır" diye konuştu.
'PKK, FETÖ, DHKPC SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE SALDIRDI'
Terör örgütünün sözcülüğünü mecliste yapan bir milletvekilinin AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin´e sataşmada bulunduğunu söyleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da "Grup Başkan Vekilimiz de onun cevabını Meclis´te, Meclis kürsüsünde verdi. Akabinde bütün terör örgütleri bir araya geldiler. PKK, FETÖ, DHKPC sistemli bir şekilde, bir organizasyonla Grup Başkan Vekilimize sosyal medya üzerinden ciddi bir saldırı başlattılar. Bunların kendi sosyal medya hesabı gruplarından nasıl saldıracakları, hangi mesajlarla saldıracaklarına dair kendi aralarında yaptıkları yazışmaları var, ciddi ve sistemli bir saldırı var. İtibarsızlaştırma çalışması var. Ama bizim Grup Başkan Vekilimiz, Tokat Milletvekilimiz Özlem Zengin, bunların hepsinin üstesinden gelecek güçte, iradede, kuvvette ve imana sahip. Bunların hepsini de alt edecek birikime sahip. Topu gelsin, hepsi birden gelsin yine Özlem Zengin´i susturmaya güçleri yetmez. Bu ahlaksızlığı, çirkin saldırıyı hiçbir vicdan kabul etmez, biz de kabul etmiyoruz. Bunların cezasını da en ağır şekilde mahkemelerimiz verecektir. En son bir avukat müsveddesi Grup Başkan Vekilimiz hakkında burada telaffuz edemeyeceğimiz bir ifade ile sataşmada bulundu. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-02-22 19:16:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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