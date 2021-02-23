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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta dönere kadın eli değdi

İHA

Tokat’ta dönere kadın eli değdi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Serpil Baş, garson olarak başladığı iş hayatına döner ustası olarak devam ediyor.
Erbaa ilçesi Hükümet Caddesinde 15 yıldır bir lokantada çalışan evli ve 3 çocuk annesi Serpil Baş (40), azmi ve titiz çalışmayla örnek oluyor. Garson olarak çalıştığı iş yerinde son bir yıldır döner ocağının başına geçen Baş, görenlerin dikkatini çekiyor. Genellikle erkek mesleği olarak bilinen döner ustalığına geçmenin kendisi için kolay olmadığını belirten Baş, “Bu işe 15 sene önce garson olarak başladım. Daha sonra ustamız olmadığından mutfağa da yardım etmeye başladım. Böyle böyle kendimi geliştirerek bu işi de öğrendim. Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü bu sektörde kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Ömrüm yettiği kadar işime devam edeceğim” dedi.
Baş, kadınların başaramayacağı iş olmadığını ifade ederek, “Kadınlar her alanda her şeyi başarabilir. Erkeklerle başa baş gidebilir. Buna inanıyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınların olduğu her yer yuvadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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