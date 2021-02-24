Tokat'ta sahte içki operasyonunda 8 gözaltı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta polisin düzenlediği operasyonda 250 litre sahte içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8 kişinin sahte alkol ürettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, M.A, S.P, H.Y.G, S.K, M.C, O.K, M.G ve A.Ö.´yü evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 250 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 80 aroma kiti ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-02-24 14:06:23



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