Satmaya getirdiği uyuşturucu ile otogarda yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta polisin düzenlediği operasyonda A.O.Ç., satmak için getirdiği 3 kilo 273 gram esrar ile otogarda yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.O.Ç. isimli şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, A.O.Ç.´yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramalarda, satmak için getirdiği öne sürülen 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi. A.O.Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-02-24 14:16:20
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