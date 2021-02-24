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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta sahte içki operasyonu

İHA

Tokat’ta sahte içki operasyonu

Tokat’ta düzenlenen operasyonunda 250 litre sahte alkol ele geçirilirken, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi Kent merkezi ve Erbaa ilçesinde yapılan operasyonlarda 250 litre sahte alkollü içki, 180 litre etil alkol ile 80 adet sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.A, S.P, H.Y.G, S.K, M.C, O.K, M.G ve A.Ö isimli 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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