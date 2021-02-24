Otogarda yakalanan şahsın valizinden esrar çıktı

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Tokat’ta otogarda yakalanan şahsın valizinde yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “TCK188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekipleri otogarda yakaladıkları A.O.Ç. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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