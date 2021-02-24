Riskli illerden Tokat'ta, düğün salonları kapatıldı

Türkiye’de illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısında 6 . sırada yer alan Tokat’ta, 10 gün süre ile düğün salonları ile hayvan pazarları kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre; oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 6 il arasında yer alan Tokat’ta ek tedbirler alındı. İl hıfzıssıhha kurulu toplantısı Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında, Vali Yardımcısı Osman Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yapılan toplantı sonrasında alınan kararla kamuyu ile paylaşıldı. Alınan kararlara göre; il genelinde nişan, nikah, düğün gibi toplu etkinlikler 10 gün süre ile durduruldu. Cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlı tutulup, taziye evlerine toplu ziyaretler yapılmamasına karar verildi. Özel ve kamuya ait spor salonları, hayvan pazarlarının 10 gün süre ile kapatıldı.



"Normale dönebilmemiz için 10 gün boyunca daha dikkatli olmamız lazım"

Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 gün süre ile vatandaşlardan alınan ek tedbirlere uymalarını rica ederek, “Tedbirleri önemsememiz lazım. Normale dönebilmemiz için 10 gün boyunca daha dikkatli olmamız lazım. Alınan kararlar gereği 10 gün boyunca düğün yapılmasını istemiyoruz. Cenaze namazlarına katılanların ise 30 kişiyi geçmemesi lazım. Daha önceden bu konuda karar alınmıştı. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyorum” dedi. Vali Balcı, açıklamalarının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ile birlikte korona virüs denetimi yaptı.

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