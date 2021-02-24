Başkan Özcan korona virüs aşısı oldu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine korona virüs aşı sırası gelen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Aile Sağlık Merkezine giderek aşısını oldu. Başkan Özcan, sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ederek, “Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde ilk doz Covid19 aşımı oldum. Aşımızı gerçekleştiren Aile Hekimimiz Dr. Yusuf Çelik nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyor, sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca pandemi sürecini dünyaya örnek olacak bir başarı ile yürütülmesine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile tüm sağlık ordumuza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.