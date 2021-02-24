Tokat'ta, oksidentalizm uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezde oksidentalizm düşüncesinin sistemleştirilmesi ve kurumsallaştırılması hedefleniyor. Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Serdar, Oksidentalizmin Doğu’nun kendisini ve dünyayı, Batılı olmayan bir görüşle anlaması ve ifade etmesi; Batı’nın Doğu’yu bizzat Doğulular aracılığı ile tanıması olarak tanımlanabileceğini ifade etti. Oksidentalizmin fikir düzeyinden eyleme geçmesi gerektiğini, bunun için ise bu düşüncenin sistematik hale getirilerek kurumsallaştırılmasının gerektiğini belirten Serdar, bu noktada en önemli görevin akademilere düştüğünü söyledi. Akademilerde kurulacak araştırma merkezlerinin diğer kurumları yönlendirmekte merkezi bir rol oynayabileceğini belirten Serdar, merkezin oksidentalizm düşüncesinin sistemleştirilmesi ve kurumsallaştırılması açısından ilk örnek olduğunu belirtti.



Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkez yönetiminde Müdür Doç. Dr. Murat Serdar, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ada, Dr. Öğr. Üyesi Gündüz Aksu Kocatürk ve Arş. Gör. Dr. Edip Uzundal yer aldı.

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