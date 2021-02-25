Tokat'ta farkındalık için müzedeki balmumu heykellere 'maske'



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Belediyesi Şehir Müzesi çalışanları, koronavirüse karşı alınan tedbirlere dikkat çekmek için müzedeki balmumu heykellerine maske taktı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da yer alan Tokat'ta halkın tedbirlere katılımı için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, kent merkezindeki Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nin girişinde bulunan Osmanlı dönemi temsili zabiti ile çıkış kısmındaki anne ve çocuk balmumu heykellerine maske takıldı.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi rehberi Yavuz Özdemir "Müzemize gelen ziyaretçilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla müzemizin giriş ve çıkış kapasındaki heykellere maske takarak insanların duyarlı olmaları için bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız dikkatini çekiyor" dedi.

Müzeyi arkadaşları ile gezmeye gelen Alper Mert Ceylan ise, "Güzel bir farkındalık çalışması olmuş. İnsanlar maskelere dikkat etmiyor. Burada heykellere bile takmışlar. Bence tüm Türkiye'ye güzel bir mesaj olmuş" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-25 15:18:33



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