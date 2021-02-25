Tokat’ta bir belde ile mahalle karantinaya alındı

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Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesi ile Alacabal Mahallesi korona virüs salgınında artış yaşanması nedeni ile karantinaya alındı.



Tokat’ın Erbaa ilçesinde Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındı. Riskli iller kapsamında bulunan Tokat’ın en büyük ilçesi olan Erbaa’da vakaların artış göstermesi sonucu karantina kararı verildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; Erbaa ilçesi Tanoba beldesi ile ilçe merkezine bağlı Alacabal Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Karantina uygulamasının 26 Şubat 2021 tarihinde 00.01 saati itibariyle başlayacağı bildirildi.

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