Zile'de bir köy karantinaya alındı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Zile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vaka sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Boldacı köyü karantinaya alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Boldacı Köyü´nde 25 Şubat 2021 saat 12.00'den başlamak üzere 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-02-25 19:54:07



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