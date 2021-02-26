Reşadiye’nin doğalgaz özlemi sona eriyor

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Mart'ta doğal gaz vanasını açacakları müjdesini verdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde devam eden projeler ve yatırımları değerlendiren Başkan Yılmaz, ilçe halkının özlemle beklediği doğalgaza 1 Mart’ta kavuşacağını söyledi. Başkan Yılmaz, alt yapı çalışmalarının yüzde 95’ini tamamladığını belirterek, "Merkez Mahallelerimizin tamamı bitti. Üç tane dış mahallemiz var. İnşallah onlar da en kısa zamanda doğal gaz altyapısını yaparak sisteme entegre edeceğiz. İnşallah 1 Mart’ta Niksar’dan doğal gaz vanasını açacağız. Buradan da gazı şehrimize vermiş olacağız. Bu müjdeyi de hemşerilerimize, vatandaşlarımıza vermiş olalım” dedi.



Uygulama oteli ve okulu yapılacak



Doğal güzelliklerinin yanı sıra termal tesisleri ile Reşadiye’nin turizmde hak ettiği yeri alması için çalıştıkların belirten Başkan Yılmaz, bölgeye 150 yataklı uygulama oteli yapılacağını kaydetti. Reşadiye’nin hem sağlık turizmi açısından, hem de turizm cenneti olması için çalıştıklarını ifade eden başkan Yılmaz, "Hem yüksekokulumuzda hem lise düzeyinde çocuklarımızı bu tesiste yetiştireceğiz. Biz Reşadiye olarak kültürümüzde Osmanlı’dan gelen hamamcılık kültürü var. Buradan başlayarak çocuklarımızı eğitimli hale getireceğiz. Ayrıca Fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi için bakanlığa müracaat ettik. Onu da bu yatırımı buraya kazandırabilirsek inşallah girişe 'termal şehrimize hoş geldin' yazacağız. Turizm başlangıcı buradan başlatmış olacağız. Mesire alanlarımız, milli parkımız var. Hakikaten görmeye, doyamayacağınız güzel şelalelerimiz, göllerimiz, kanyonumuz var." diye konuştu.

Temiz çevre, temiz toplum bilinci içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşinin başlattığı diğer ayrıştırma atıklarını da pet, kağıt gibi arıtmanın olduğu yere tesis yeri ayıracağız. Buradaki yatırımımız 7 milyon TL. Yüzde 50’si sukap kapsamında diğer yarısını biz karşılıyoruz. Şehirde toplanan atıklar burada ayrıştırılacak. Yine ilçemizin belde belediyeleri, köylerimiz bizim kullandığımız, çöp alanında toplanma havzamız var. Sanayinin orada bulunmaktadır. Orayı özel idarenin destekleriyle şekillendireceğiz. İnşallah çöp konusunu çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Aylık belediyeye 100 bin lira katkı sağlayacak olan güneş enerjisi sistemini hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı, “Su depolarındaki elektrik giderimizle mahsuplaşmış olacağız. Yeri de güneşi ve rüzgarı alan bir yer. Bunun rüzgarı almasıyla soğutmasıyla daha çok enerji üreteceğimize bahsettiler. İnşallah ilçemiz için hayırlı olacak”

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