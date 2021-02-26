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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niksar'da Cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi

İHA

Niksar'da Cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi

Niksar Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi, pazar yerlerine girişte HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cuma namazı öncesinde ilçe merkezi başta olmak üzere program dahilindeki camileri dezenfekte etti. Cuma namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan belediye dezenfekte çalışmalarını camilerde yoğunlaştırdı. Bu kapsamda tüm camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Kutsal mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için belediye olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Her açıdan görev alanımızda bulunan, en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunabilmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda her cuma günü olduğu gibi bu cuma namazı öncesinde de camilerde yoğunluk olacağını düşünerek camilere ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması neticesinde özlediğimiz günlere kavuşacağız" dedi.
Pazar Girişinde Hes Kodu Denetimi
Öte yandan ilçede Cuma ve Pazartesi günleri kurulan halk pazarına girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi. Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Niksar Belediyesi zabıta ekipleri, yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı. HES Kodu olanlar pazar yerlerine rahatlıkla girerken olmayanlar ise HES kodunu almak için uğraştı.
Niksar Belediyesi ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının ve alışveriş için gelen vatandaşlara yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin veriyor.
Çalışmalar kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazaryerlerinde tezgah açan esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması zabıta ekiplerince yapılmaya başlandı. Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazaryerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının HES kodlarını sorgulattı. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması ve EDevlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafa ve vatandaşlara kod alınması konusunda yardımcı oldu. Ayrıca gün boyunca anonslar yapılarak kurallara uyulması belirtilirken esnaftan da maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi.
Son haftalarda vakalardaki artışa bağlı olarak önlemleri yoğunlaştırdıklarını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda zabıta ekiplerimiz pazar yerlerimizde denetimlere başladı. Korona virüs vakalarını en aza indirmek adına semt pazarımıza giriş noktaları oluşturarak HES kodu sorgulaması yapmaktayız. Ayrıca pazar bölgesinde ekiplerimiz maske ve sigara kontrollerini sürdürüyorlar. Covid19 salgını nedeniyle caddelerimiz ile kalabalık ortamlarda sigara içmek yasaklanmıştır” dedi.

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