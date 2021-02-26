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Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

DHA

Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi


Fatih YILMAZİbrahim UĞURHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat tarihlerinde nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı. Vakaların yaşandığı köy ve beldeye cenaze için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.
Kentte koronavirüse karşı denetimler sürerken, Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde vakalar görüldü. Bunun üzerine ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, bu yerleşim yerlerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekiplerince caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZİbrahim UĞURHalil İbrahim YEL
2021-02-26 14:22:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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