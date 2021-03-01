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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, pandemide bungalov evlere yoğun ilgi

DHA

Tokat'ta, pandemide bungalov evlere yoğun ilgi


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüs salgınının ardından başlayan kısıtlamalar sonrası vatandaşların dağ ve hobi evlerine olan ilgisi arttı. Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölü kenarında kurulan bungalov evler bu süreçte çok sayıda kişi tarafından ziyaretçi edildi. 
Türkiye´de geçen yıl mart ayında görülmeye başlayan koronavirüs salgını sonrası başlayan kısıtlamalar ile vatandaşların doğayla iç içe olan alanlara olan ilgisi arttı. Tokat'ta yaşayan iş insanı Özkan Gündüzlü, Almus ilçesinde baraj gölü kenarında kiraladığı araziye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü (TKDK) desteği ile 16 bungalov ev yaptı. Toplam 500 bin Euro'ya mal olan ve yüzde 65'lik kısmını TKDK'nın karşıladığı evler pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerine doğayla baş başa olma, at binme, ATV turu ve baraj gölünde tekne gezintisi imkanı sunan tesis, kısıtlamadan bunalanlara nefes aldırdı.
'HALKIN İLGİSİ ÇOK İYİ'
Pandemide bungalov evlerin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen işletme sahibi Özkan Gündüzlü, "İnsanların doğaya olan hayranlığı, bizim de Almus gölüne olan hayranlığımızdan dolayı burada alternatif bir turizme geçtik. Burada bungalov evler yaptık. Pandemi döneminde insanları doğa ve farklı aktivitelerle, bol oksijenli hava ile dinlendirmek istiyoruz. Pandemiden dolayı insanlar kırsal alanlara kaçmak istiyorlar. Dinlenebilecekleri, toplumdan uzak olan yerleri tercih etmeye başladılar. Vatandaşların ilgisi çok iyi, insanlarımızın pandemi olsa da, olmasa da böyle yerlere ihtiyacı vardı. Ben burayı 'pandemi hastanesi' olarak nitelendiriyorum. Hafta sonları yoğun ilgi oluyor. Buranın yapımında yüzde 65 oranında hibe desteği aldık. Bu destek olmasaydı projeyi hayata geçiremezdim. Devletimiz sağ olsun" dedi.
ZİYARETÇİLER MEMNUN
Ankara'dan hafta sonu tatili için ailesi ile birlikte bungalov evlere gelen İlknur Mehter Filiz, "Normalde eşim ile birlikte çalışıyoruz. Eşim çok fazla seyahat ettiği için çok görüşemiyoruz. Bu hafta da Tokat'ta idi. Ankara'da evin içerisinde hareket edecek alanımız kalmadı. Pandemi nedeniyle hafta sonunu burada geçirmek istedik. Hem bizim için hem de çocuklarımızı için değişiklik oldu" diye konuştu.
Ailesi ile birlikte hafta sonu tatili için bölgeye gelen Yasir Yalçın ise, "Pandemi sürecinde Almus'a geldik. Malum hastalık yüzünden yasaklar çoğaldı. Buranın yeni açıldığını öğrendim. Buraya geldim. Burada doğa içinde, güzel bir zaman geçiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-01 09:07:20

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