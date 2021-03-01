Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Fatih YILMAZ/ NİKSAR (Tokat), (DHA) İSTANBUL Silivri'de annesi Gülsüm Berk (53) ve üvey annesi Güler Kaya'yı (51) tabancayla öldürdükten yaşamına son veren Murat Berk'in (33) cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, önceki akşam İstanbul Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Murat Berk, belirlenemeyen nedenle annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya'yı tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde evdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Berk, Gülsüm Berk ve Güler Kaya'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile memleketleri Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyüne getirildi. Burada yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından ölen 3 kişi köy mezarlığında toprağa verildi.

Murat Berk'in babası Aziz Berk'in ise 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yakınları olayla ilgili açıklama yapmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ

2021-03-01 12:11:31



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