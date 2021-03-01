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Silivri’de ölen üç kişi Tokat'ta defnedildi

İHA

Silivri’de ölen üç kişi Tokat'ta defnedildi

İstanbul Silivri’de öldürülen iki kadınla birlikte intihar eden gencin cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi.
İstanbul Silivri’de dehşet verici olayda cinnet geçirerek öz annesi ve üvey annesini öldürdükten sonra silahla intihar eden gencin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çatak Köyü’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından üç kişinin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Silivri’de Eski Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya ile aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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