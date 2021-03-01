‘Balalar Üşümesin’ diye toplanan yardımlar Türkmenlere ulaştırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen ‘Balalar Üşümesin’ kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Suriye’deki Türkmenlere ulaştırıldı.

Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan ‘Balalar Üşümesin’ kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tarafından bölgede yaşayan Türkmenlere bizzat teslim edildi. Suriye’ye gönderilen yardımların içinde köyde yapımına başlanan okulun bahçesine kurulması için bir oyun grubu da yer alırken, oyun grubuna Suriye’nin El Bab kentinde şehit düşen Erbaalı Asker Ali Sezai Yalçın’ın adı verilecek.

Yardımları Suriye’de bizzat teslim ettiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Kanın ve gözyaşının hüküm sürdüğü bu coğrafyadaki Türkmen beldesi olan Küçüktepe köyüne (Tileyli) sizlerin yardımları ve şehidimiz Ali Sezai Yalçın’ın anısına getirdiğimiz çocuk oyun grubunu Türkmen kardeşlerimize ellerimizle teslim ettik. Türkmen çocuklarının yeni okullarında eğitim gördükleri, kurduğumuz parkta oynamalarının hayali bile inanın çok güzel. Türkmen çocuklarımızı sevindirmemize sebep olan KurtAr Derneği Başkanı Sayın Çağrı Koçyiğit beye ve siz saygıdeğer hemşerilerime çok teşekkür ederim. Artık savaşlar bitsin, çocuklar ölmesin. Onlar öksüz ve yetim kalmasın. Yaşamak ve mutlu olmak en çok onların hakkı” dedi.

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