Tokat'ta, sahte içki operasyonu

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Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen eve yapılan operasyonda, 115 litre sahte alkol, 40 litre etil alkol, 3 litre viski, 400 gram anason yağı, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 26 mermi, 3 alkol derece ölçüm aparatı ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-03-02 09:05:11



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