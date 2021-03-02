Vaka sayıları en çok artan illerden Tokat'ta, ek tedbir isteği



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT´ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine rağmen, gün içerisinde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ek tedbirler alınması istedi. Vali Ozan Balcı ''Daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı yüz binde 149,20 olurken, bu hafta 166,50 olarak tespit edildi.

Tokat'ta yeni alınacak tedbirlerin bugün toplanacak olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda belli olacağını söyleyen Vali Ozan Balcı, "Kararlar alındığında arkadaşlarımız ilan edecekler. Tokat'taki hemşehrilerimiz gayet güzel mücadele ediyorlar. Biraz daha dikkatli ve duyarlı olmamız lazım. Önemsememiz lazım, kırmızı listeden çıkmak için hep beraber gayret etmemiz lazım" dedi.

EK TEDBİR İSTEĞİ

Halk ise mevcut tedbirlerin artırılmasını istiyor. Mevcut tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyen Hayrettin Koyuncu, "Alınan tedbirler bence yetersiz. Özellikle okullar üzerinde çok durulması lazım, okulların açılması bence ertelenmelidir. Okullar yaza bırakılmalıdır. Resim, müzik, beden eğitimi gibi dersler bir tarafa bırakılıp ana derslerle yazın bile eğitim çok rahat yapılabilir" diye konuştu.

Ek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Hüseyin Kaymak "Tokat için alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha sıkı tedbirler olabilir. Uzun süreli sokağa çıkma yasağı yapılabilir. Bu şekilde devam ederse, vahim şeylere karşılaşabiliriz. Denetimler yetersiz. Hafta sonları insanlar market bahanesiyle dışarıya çıkıyor. Rahatlıkla geziyorlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-03-02 13:15:12



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