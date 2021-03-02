Mutant virüsün yoğun olduğu ilçede parklar kapatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde mutant virüs vakalarının artması sonucu parklar şerit çekilerek vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Türkiye’de 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısında Tokat çok yüksek riskli iler arasında yer aldı. Korona virüsün artış gösterdiği kentte ek tedbirler alındı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde ise halkın yoğunluk oluşturduğu parklarda önlemler artırıldı. Erbaa Belediyesi Zabıta ekipleri Cumhuriyet Meydanı ile Kültür Parkın etrafına şerit çekti. Kullanıma kapatılan parklarda vatandaşların banklarda oturmasına izin verilmedi. Polis ekipleri anons yaparak vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Yaya devriyelerde ilçede maske ve mesafe denetimlerini sıklaştırdı.



"Bana bir şey olmaz" düşüncesi vakaları artırdı

Esnaf Mustafa Maldar, insanların ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesi ile hareket ettiğini belirterek, “Vatandaşlar dikkatli olmadığı için bir kişi beş kişiye hastalığı bulaştırıyor. Ondan sonra virüs artıyor. Dikkat edenler çok olsa da etmeyenler virüsün artmasına neden oluyor” diye konuştu.

Emekli memur Eyüp Taşova ise herkesin kendisini kontrol altında tutması gerektiğini dile getirerek, “Virüs neden çoğaldı diye düşünecek olursak, kesinlikle insanların hatası. Biz kılı kırk yararak kendimizi kontrol altında tutabiliyoruz ama benim gözlemlerime göre çarşıda pazarda sanki bu salgın yokmuş gibi insanlar lakayt davranıyor. Maske, mesafe yok, sigara içenler, toplu görüşmeler, cenazelere gitmeler, akraba ziyaretleri devam ediyor” diye konuştu.

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