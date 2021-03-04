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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Magandayı bulan polise teşekkür

İHA

Magandayı bulan polise teşekkür

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2020 Aralık ayında başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ailesi olayının failinin bulunmasında başarı gösteren Erbaa İlçe Emniyet Müdürüne teşekkür ziyaretinde bulundular.
Büşra Hanife Konyar’ın geçtiğimiz 31.12.2020 tarihinde başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Baba “İbrahim Konyar Büşra’nın failinin yakalanmasında emeği geçen bütün emniyet personeline çok teşekkür ediyorum. Allah kimseye böyle acılar vermesin bireysel silahlanmayı bırakalım başka Büşra’lar ölmesin artık” dedi
Büşra Konyar soruşturmasında, Erbaa Emniyet Teşkilatı’nın titizlikle çalıştığını gece gündüz demeden failin yakalanması için çalıştıklarını ifade eden Erbaa İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız ziyaretleri için Büşra’nın ailesine teşekkür etti.
Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020 tarihinde marketten evine dönen lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar'ın (17) başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahimNakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Büşra Hanife Konyar, gözyaşları içinde toprağa verilirken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri titiz çalışma yürüttü. Merminin geldiği açıdan yola çıkan ekipler, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden havaya ateş açıldığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayın yaşandığı saatlerde otomobili ile geçen şahsı tespit etti. Araçtan yola çıkılarak zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Büşra'nın otopsisinde başından çıkartılan mermi balistik incelemeye gönderildi. Merminin Kaya'nın havaya ateş açtığı mermiden çıktığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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