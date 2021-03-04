Tokat’ta risk haritası kırmızıya döndü, denetimler artırıldı

Tokat’ta, risk haritasının kırmızıya dönüşmesi sonucu artırılan denetimlerde 32 kişiye 27 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri her 100 binde görülen vaka sayılarının yüksek çıktığı kentte denetimlerini sıklaştırdı. 2226 Şubat 2021 tarihleri arası ile 0102 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde 118 ticari taksi ve 40 ticari taksi durağı, 256 şehir içi/şehirler arası ve toplu ulaşım aracı, 571 kahvehane/kıraathane, 20 ıddia ve ganyan bayi 167 internet kafe ve oyun salonu, 34 dernek lokali, 155 nikah ve düğün yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 8 ticari taksi ve durağı ile 1 şehir içi toplu taşıma aracına uyarma, 1 ticari taksiye (1) gün men cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 kahvehane içerisinde müşteri bulunması sebebiyle toplam 32 kişiye 27 bin 500 TL idari para cezası kesildi. 2 kahvehane ise 10 gün sure ile kapatıldı.

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