Tokat’ta bakır kablo satmaya çalışan 4 kişiye gözaltı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, iletişim kablolarını satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Geçen Salı günü Niksar ilçesinde yaşanan olayda, çalınan bakır telefon kablolarının alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı 4.JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, (625) kg bakır telefon kablosu, (14) adet bakır kazan ele geçirilmiştir.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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