Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “TCK188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi. İki farklı adrese yapılan operasyonda 361,22 gram esrar maddesi, 136,80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B, İ.M.Ç ve İ.İ isimli 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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