Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltın alındı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çalkara köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 115 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 10 litre el yapımı içki, 4 adet 250cl’lik anason aroması, 4 adet 20ml kristal anason ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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