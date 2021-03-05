Tokat’ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri Niksar ilçe merkezinde satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan (28) adet sikke, (21) adet obje ve (7) adet yüzük ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar tarafından devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.