Kuruma amirleri denetim yaparak, ceza yazacak

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Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır, dinamik denetim modeli kapsamında kurum amirlerinin korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazabileceğini kaydetti.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Halk Eğitim Merkezinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderilen yeni kontrollü normalleşme süreci genelgesi doğrultusunda toplantı yapıldı. Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında yapılan toplantıda dinamik denetim modeli kapsamında alınacak önlemler değerlendirildi. Kaymakam Bozkır, kurum amirlerinin günün belli saatlerinde görev alanı bölgesinde denetimlerde bulunarak ceza yazma yetkisine sahip olacağını söyledi. Kaymakam Bozkır, ilçenin Covid19 haritasını mavi renkte olması için hep birlikte çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıya Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Reşadiye İlçe Garnizon Komutanı Metin Kuru, Reşadiye Emniyet Amiri Ramazan Saka, Reşadiye İlçe MEB Müdürü Emin Daşkesen katıldı.

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