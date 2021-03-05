Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 361 gram esrar ve 136 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili C.B., İ.M.Ç. ve İ.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-03-05 17:53:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.