Tokat’ta bir belde, iki mahalle ve bir köyde karantina uygulaması

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Tokat’ta bir belde, iki mahalle ile bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta vaka sayılarında artışı yaşanıyor. Erbaa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Karayaka Beldesi ile Tepekışla köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Alacabal mahallesi ile Tanoba kasabasında ise karantina süresinin 10 gün daha uzatılacağı açıklandı.

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