Buz tutan Üçoluk Göleti'nde görsel şölen



Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceye düşünce Üçoluk Göleti dondu. Göletin karla kaplanmasıyla görsel güzellik oluştu. Doğaseverler de manzarayı görmek ve fotoğraf çektirmek için bölgeye gelmeye başladı.

Başçiftlik ilçesinde tarımsal sulama amacıyla yaptırılan Üçoluk Gölet'nin yüzeyi, kar yağışı ve eksi 16 derecede buz tuttu. Karla kaplanan mesire alanı ve donan gölette güzel manzara ortaya çıktı. Başçiftlik kara yolundaki karla kaplanan göleti ziyaret edenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaz aylarında piknik yapmak için gölete geldiklerini söyleyen Selahattin Say, "Yazın çok iyiydi fakat kışı daha güzelmiş. Göl donmuş burada, çok güzel fotoğraflar çektireceğiz. Burada kayak ve pikniğimizi yaptık. Şimdi bu muhteşem doğada fotoğraf çektiriyoruz" dedi.

Ailesi ile gezmeye gelen Şaziye Bağlan ise "Buranın yazı ve kışı çok güzel. Gölet şu an buz tutmuş. Yazın da burası çok güzel oluyor, mavi oluyor. Kışın da çok güzel burası" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-03-06 08:31:34



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